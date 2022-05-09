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Giriş Tarihi: 9.5.2022 15:15 Son Güncelleme: 9.5.2022 16:02

Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında patlama

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de madeni yağ fabrikasında patlama

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir madeni yağ fabrikasının depolama ve üretim kısmında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSB'deki özel bir madeni yağ fabrikasına ait kızgın yağ kazanlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oluştu.

Çevredekiler tarafından 112 Acil Servis, AFAD, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek, yangını tamamen kontrol altına aldı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yetkililerden bilgi aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu yaptığı açıklamada, "Zamanında belki müdahale edilmeseydi, olay büyüyüp söndürülmesinde çok daha büyük güçlükler çekilebilirdi. Bir kısım hasar var ama bizi tatmin eden, mutlu eden hiçbir cana bir zararın gelmemesi oldu" dedi.

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Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında patlama
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