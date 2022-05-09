Kırıkkale’de madeni yağ fabrikasında patlama

Vali Tekbıyıkoğlu yaptığı açıklamada, "Zamanında belki müdahale edilmeseydi, olay büyüyüp söndürülmesinde çok daha büyük güçlükler çekilebilirdi. Bir kısım hasar var ama bizi tatmin eden, mutlu eden hiçbir cana bir zararın gelmemesi oldu" dedi.