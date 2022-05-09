Kırıkkale’de madeni yağ fabrikasında patlama

OSB'deki özel bir madeni yağ fabrikasına ait kızgın yağ kazanlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oluştu.
Çevredekiler tarafından 112 Acil Servis, AFAD, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu yetkililerden bilgi aldı.
Vali Tekbıyıkoğlu yaptığı açıklamada, "Zamanında belki müdahale edilmeseydi, olay büyüyüp söndürülmesinde çok daha büyük güçlükler çekilebilirdi. Bir kısım hasar var ama bizi tatmin eden, mutlu eden hiçbir cana bir zararın gelmemesi oldu" dedi.