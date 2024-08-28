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Giriş Tarihi: 28.8.2024 14:39 Son Güncelleme: 28.8.2024 14:54

Kırıkkale’de peş peşe trafik kazaları: 12 kişi yaralandı

Kırıkkale’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, hızla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Neyse ki, hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de peş peşe trafik kazaları: 12 kişi yaralandı

İlk kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bahşılı ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Y.D. idaresindeki işçi servisi, H.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan M.B, İ.A, B.B, B.A, B.A.C, G.B, V.C.G, C.Ç, Y.U, A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı.

Aynı gün içinde ikinci kaza ise Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında gerçekleşti. A.P. yönetimindeki otomobil, K.Ö. idaresindeki yolcu otobüsüne çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Otomobil sürücüsü A.P. kazada yaralandı.

Her iki kazada da yaralananlar, Kırıkkale'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, yetkililer tarafından kazaların nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kırıkkale’de peş peşe trafik kazaları: 12 kişi yaralandı
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