Kırıkkale’de peş peşe trafik kazaları: 12 kişi yaralandı

İlk kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bahşılı ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Y.D. idaresindeki işçi servisi, H.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan M.B, İ.A, B.B, B.A, B.A.C, G.B, V.C.G, C.Ç, Y.U, A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı.

Aynı gün içinde ikinci kaza ise Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında gerçekleşti. A.P. yönetimindeki otomobil, K.Ö. idaresindeki yolcu otobüsüne çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Otomobil sürücüsü A.P. kazada yaralandı.

Her iki kazada da yaralananlar, Kırıkkale'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, yetkililer tarafından kazaların nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.