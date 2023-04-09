Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de silahlı kavga: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 9.4.2023 18:22 Son Güncelleme: 9.4.2023 18:45

Kırıkkale’de silahlı kavga: 2 yaralı

Kırıkkale’de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, birbirlerini yaralayan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Millet Bulvarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan S.Ş. ve H.B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş. ile H.B. üzerlerinde bulunan tabancayla birbirlerine ateş açtı. Çıkan silahlı kavgada S.Ş. ve H.B. vücutlarına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı H.B. kendi imkanları ile olay yerinden ayrılarak hastaneye gittiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı S.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis inceleme başlattı.

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Kırıkkale’de silahlı kavga: 2 yaralı
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