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Giriş Tarihi: 8.2.2024 09:00

Kırıkkale'de silahlı kavga: Yaralılar var

Kırıkkale'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

DHA
Kırıkkale’de silahlı kavga: Yaralılar var

Kırıkkale'deki olay, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi, Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. A.Z.D. ve C.Y. ile M.V.Ö. ve D.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z.D., C.Y. ve M.V.Ö. ile D.B., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale'de silahlı kavga: Yaralılar var
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