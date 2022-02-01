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Giriş Tarihi: 1.2.2022 05:19

Kırıkkale'de soba zehirlenmesi! 9 kişi hastaneye kaldırıldı

DHA
Kırıkkale’de soba zehirlenmesi! 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi, hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Çerikli Kasabası Yerlikent Mahallesinde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mürşide Bağcı(79), Tuğba Bağcı(31), Recep Aslan Bağcı(13), Erdem Bağcı(5), Mürsel Doğruöz(56), Çiler Doğruöz(56), Demet Demirel(32), Eymen Said Demirel(5) ve Elif Yağmur Demirel(3), gece saatlerinde rahatsızlandı.

Fenalaşan aile üyelerinin ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde evdeki 9 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Zehirlenen 9 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kırıkkale'de soba zehirlenmesi! 9 kişi hastaneye kaldırıldı
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