Giriş Tarihi: 11.8.2025 15:10 Son Güncelleme: 11.8.2025 15:13

Kırıkkale’de takla atan araçta 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kırıkkale’nin Hasandede köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın takla atması sonucu aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü ile eşi S.Y. ve çocukları A.M.Y. (13), M.M.Y. (14) ve S.Y.Y. (8) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri, kaza nedeniyle yol güvenliğini sağlarken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

