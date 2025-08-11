Kırıkkale’de takla atan araçta 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü ile eşi S.Y. ve çocukları A.M.Y. (13), M.M.Y. (14) ve S.Y.Y. (8) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri, kaza nedeniyle yol güvenliğini sağlarken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.