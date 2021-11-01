Kırıkkale’de tır ile otomobil çarpıştı: 1’i polis, 3 kişi yaralandı

Mert Mustafa G. idaresindeki otomobil, Kırıkkale
-Ankara D-765 kara yolu üzerinde emniyet şeridi ihlali yaparak Bekir Ö'nün kullandığı tırın kupasına çarptı. Kazada sürücü Mert Mustafa G. ile yolculardan Muhammed Niyazi D. ve Yiğit K. ağır yaralandı. Tır sürücüsü Bekir Ö. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan Muhammed Niyazi D'nin Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu belirtildi.