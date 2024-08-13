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Giriş Tarihi: 13.8.2024 11:22 Son Güncelleme: 13.8.2024 11:35

Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı!

Kırıkkale'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı!

Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında Mithat Öztürk yönetimindeki araç, Ankara istikametinden Kırıkkale yönüne doğru seyir halindeyken, aniden sağ şeritte durdu. Aynı istikamette seyreden Emir Şansal yönetimindeki araç, duramayarak Öztürk'ün aracına arkadan çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Mithat Öztürk, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada Öztürk'ün aracındaki yolcu Hüseyin Öztürk ve diğer aracın sürücüsü Emir Şansal yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı!
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