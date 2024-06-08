Kırıkkale’de Üniversite adayları TYT ile sınav maratonuna başladı

Kapıların açılmasını heyecanla bekleyen üniversite adayları, kimlik kontrollerinin ardından sınav binalarına alındı. 165 dakika sürecek olan TYT, saat 12.15'te sona erecek. Bu süre zarfında adaylar, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında bilgi ve becerilerini ortaya koyacak.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, YKS'nin diğer oturumları da yarın gerçekleştirilecek. Üniversite adayları için oldukça önemli olan bu sınav, gençlerin geleceklerine dair büyük bir adım atmalarını sağlayacak.

ÖĞRENCİLER VE VELİLER HEYECANLI

Sınav merkezlerinin önünde toplanan veliler de çocuklarının başarısı için dua ederken, öğrenciler ise sınavın heyecanını ve stresini yaşadı. ÖSYM yetkilileri, sınavın sorunsuz geçmesi için gereken tüm önlemlerin alındığını belirterek, adayların sınav kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Adayların sınav sonuçları ise ÖSYM tarafından belirlenecek tarihte açıklanacak.