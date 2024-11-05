Kırıkkale’de "Usulsüz Rapor" Operasyonu: 12 Şüpheliye Soruşturma

Alınan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından Kırıkkale Valiliği'nin koordinasyonuyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan incelemelerde, usulsüz rapor düzenlendiği iddiaları araştırıldı. İdari inceleme sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi ve ardından adli soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sabah düzenlediği operasyonda, doktorlar Y.B. (41) ve O.S. (43), teknisyen O.A., memurlar U.D., M.A., S.K., G.C., emekli memurlar E.Y. ve O.C., güvenlik görevlileri M.H. ve F.A.'yı gözaltına aldı. Firari bir doktor için de arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.