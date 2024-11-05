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Giriş Tarihi: 5.11.2024 15:33 Son Güncelleme: 5.11.2024 17:18

Kırıkkale’de "Usulsüz Rapor" Operasyonu: 12 Şüpheliye Soruşturma

Kırıkkale'de "usulsüz rapor" düzenledikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 doktor, 1 teknisyen, 6 memur (2’si emekli) ve 2 güvenlik görevlisinden oluşan 12 kişiye adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 11’i gözaltına alınırken, firari bir doktor için yakalama kararı çıkarıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de Usulsüz Rapor Operasyonu: 12 Şüpheliye Soruşturma

Alınan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından Kırıkkale Valiliği'nin koordinasyonuyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan incelemelerde, usulsüz rapor düzenlendiği iddiaları araştırıldı. İdari inceleme sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi ve ardından adli soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sabah düzenlediği operasyonda, doktorlar Y.B. (41) ve O.S. (43), teknisyen O.A., memurlar U.D., M.A., S.K., G.C., emekli memurlar E.Y. ve O.C., güvenlik görevlileri M.H. ve F.A.'yı gözaltına aldı. Firari bir doktor için de arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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Kırıkkale’de "Usulsüz Rapor" Operasyonu: 12 Şüpheliye Soruşturma
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