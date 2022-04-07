Kırıkkale’de yangına uykuda yakalandılar, komşularının dikkati sayesinde kurtuldular

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına uykuda yakalanan 3'ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından mutfakta bir süre soğutma çalışması yapıldı. Doğalgaz firma yetkilileri de vanaları kapatarak tedbir aldı.