Kırıkkale’de yasa dış bahis çetesine operasyon: Hesaplarında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi!

Yapılan incelemelerde, üçüncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatları kullanılarak organize şekilde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Elde edilen gelirlerin ise kripto para platformları üzerinden aklandığı tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 407 fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca yaklaşık 16 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası, 310 bin lira tutarında döviz, 3 buçuk milyon lira değerinde 11 kol saati, 2 kilogram külçe gümüş ile 37 adet yüksek maddi değere sahip tespihe el konuldu.