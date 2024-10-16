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Giriş Tarihi: 16.10.2024 13:42 Son Güncelleme: 16.10.2024 13:44

Kırıkkale’de yıkım kazası: Enkaz 3 binayı vurdu, 8 kişi mahsur kaldı

Kırıkkale’nin Çalılıöz Mahallesi’nde hasarlı bina yıkılırken etrafa devrilen enkaz, çevredeki 3 binada hasara yol açtı. Bir binanın girişi molozla kapanırken, içeride mahsur kalan 8 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de yıkım kazası: Enkaz 3 binayı vurdu, 8 kişi mahsur kaldı

Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'nde hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında beklenmedik bir kaza meydana geldi. Şehit Osman Yıldırım Sokak'taki bina, müteahhit firmanın görevlileri tarafından iş makineleriyle yıkılmaya başlandığı sırada, binanın enkazı çevresindeki binaların üzerine devrildi. Yıkılan binanın enkazı, etraftaki biri 5, ikisi 3 katlı olan 3 binaya büyük zarar verdi. Zarar gören binalardan birinin girişi tamamen molozlarla kapanırken, zemin katta bulunan 8 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla gelerek, pencerenin demir korkuluklarını kesmek suretiyle içeride mahsur kalanları kurtardı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, çevrede büyük panik yaşandı. Yıkım sırasında güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığına dair inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale’de yıkım kazası: Enkaz 3 binayı vurdu, 8 kişi mahsur kaldı
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