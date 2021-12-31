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Giriş Tarihi: 31.12.2021 11:46 Son Güncelleme: 31.12.2021 11:59

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 3'ü yönetici 8 kişi yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 3’ü yönetici 8 kişi yakalandı

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde düzenledikleri operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu 3'ü üst düzey yönetici 8 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri Irak ve Suriye'de DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler şüphelilerin Kırıkkale kent merkezindeki evlerine yaptıkları operasyonda 8 kişiyi yakaladı. Ayrıca evlerde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgütte yönetici seviyesinde olan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 3'ü yönetici 8 kişi yakalandı
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