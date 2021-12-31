Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 3’ü yönetici 8 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri Irak ve Suriye'de DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler şüphelilerin Kırıkkale kent merkezindeki evlerine yaptıkları operasyonda 8 kişiyi yakaladı. Ayrıca evlerde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgütte yönetici seviyesinde olan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.