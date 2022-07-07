Kırıkkale’deki kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çorum Kırıkkale Karayolu 14 kilometresinde meydana geldi. A.A idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje daha sonra ise aynı yönde ilerleyen M.B. kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de su kanalına devrildi. Kazada, otomobillerde bulunan Ö.A., M.A., N.A., S.B.A., E.B., Z.E.B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.