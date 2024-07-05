Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'deki kazada hayatını kaybeden polis memuru Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 5.7.2024 21:11 Son Güncelleme: 5.7.2024 21:37

Kırıkkale'deki kazada hayatını kaybeden polis memuru Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, bugün memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Kırıkkale’deki kazada hayatını kaybeden polis memuru Ağrı’da son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'nin merkeze bağlı Hacılar beldesinde dün kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 3 polis memuru kazada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazıcı'nın cenazesi bugün Eleşkirt'e getirildi ve İbrahim Halil Kaya Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Yazıcı'nın ailesi ve yakınları, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kırıkkale'deki kazada hayatını kaybeden polis memuru Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı
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