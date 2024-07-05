Kırıkkale’deki kazada hayatını kaybeden polis memuru Ağrı’da son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'nin merkeze bağlı Hacılar beldesinde dün kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 3 polis memuru kazada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazıcı'nın cenazesi bugün Eleşkirt'e getirildi ve İbrahim Halil Kaya Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Yazıcı'nın ailesi ve yakınları, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.