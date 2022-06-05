Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkaleli Aşçılar Balıkesir’den 3 mansiyon ödülü ile döndü
Giriş Tarihi: 5.6.2022 13:49 Son Güncelleme: 5.6.2022 15:01

Kırıkkaleli Aşçılar Balıkesir’den 3 mansiyon ödülü ile döndü

Kırıkkaleli Aşçılar Balıkesir’den 3 mansiyon ödülü ile döndü

Kırıkkale’nin yöresel yemeklerini tanıtmak ve tattırmak için Balıkesir’de düzenlenen Uluslararası Kahvaltı Festivaline misafir şehir olarak katılan Kırıkkale düzenlenen etkinlikte bir altın madalya üç mansiyon ödülü aldı.

Balıkesir'de 2-5 Haziran günleri arasında gerçekleştirilen festivalde Kırıkkale'de, Kırıkkaleli şeflerin performansları ile tanıtıldı. Yöresel ürünlerin damak tadımının yapıldığı festivale Kırıkkale Belediyesinin destekleri ile geniş bir grup katıldı.

Kırıkkale'yi festivalde temsil eden Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilcisi Şef Hüseyin Şipal, ülke çapında yankı uyandıran bir festivalin içinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Şehrimize has özellik gösteren ürünleri ve lezzetli tarifleri tanıtma imkanı bulduk" ifadesini kullandı. Festivale Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilciliği ile birlikte Kırıkkale Lokantacılar ve Pastacılar Odası, Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katıldı.

Kırıkkale'nin bir çok ili bir birine bağlaması nedeniyle Turizm ağında önemli bir yere de sahip olduklarını belirten Şef Hüseyin Şipal "Şehrimizin bereketli topraklarından sofralara ulaşan lezzetleri burada görücüye çıkardık. Bizlere burada büyük ilgi gösterildi. Kırıkkalemizin gastronomide hak ettiği yere gelmesini sağlamak, esnafımıza ve üreticimize ekonomik değer oluşturmak için Kırıkkale'mize özgü lezzetleri tanıtmaya devam edeceğiz. Bize desteklerinden ötürü başta Kırıkkale Belediyesi'ne özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'ya ve birlikte buraya geldiğimiz ekibimize teşekkür ediyorum. Biz burada düzenlenen etkinliklerde bir altın madalya üç mansiyon ödülü aldık" dedi.

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Kırıkkaleli Aşçılar Balıkesir’den 3 mansiyon ödülü ile döndü
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