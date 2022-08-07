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Giriş Tarihi: 7.8.2022 11:25 Son Güncelleme: 7.8.2022 11:40

Kırıkkaleli Hatice ninenin Kılıçdaroğlu tepkisi

Kırıkkale'nin Delice nüfusuna kayıtlı Hatice nine ile milletvekili arasında yaşanan ilginç diyalog bir anda gündem oldu. Hatice nine "Kılıçdaroğlu’na oy yok. HDP’liler ile kol kola geziyor." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkaleli Hatice ninenin Kılıçdaroğlu tepkisi

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak İlçe Teşkilatının programı kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaflarla gündemi değerlendiren Yıldız'a Mamak'ta yaşayan Kırıkkaleli Hatice nine ile yaşanan diyalog ise güne damgasını vurdu.

Milletvekili Yıldız'a çeşitli nasihatlerde bulunan Hatice nine, "Süleyman'a selam söyleyin, Erdoğan için her gün dua ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na oy yok.

Kırıkkaleli Hatice ninenin Kılıçdaroğlu tepkisi | Video

Benim kardeşim şehit oldu o kadın HDP'liler ile kol kola geziyor. Beni bir gün meclise çağır. O PKK'lıların saçlarını başlarını yolalım." diye konuştu.

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Kırıkkaleli Hatice ninenin Kılıçdaroğlu tepkisi
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