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Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:11 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:15

Kırıkkaleli öğrenciler İtalya’ya gitti

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkaleli öğrenciler İtalya’ya gitti

Kırıkkale Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, “Eat Smart Save Your Land” Akıllıca Ye Topraklarını Kurtar isimli Erasmus projesi kapsamında İtalya hareketliliği tamamlandı. Proje kapsamında 5 Kırıkkaleli öğrenci İtalya’ya gitti.

Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, 2020 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen "Eat Smart Save Your Land" (Akıllıca Ye Topraklarını Kurtar) isimli Erasmus KA229 Stratejik Okul Ortaklığı Avrupa Birliği projesi başarıyla uygulanıyor. Proje kapsamında proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Kübra Ersan ve Yiyecek-İçecek hizmetleri bölümü öğretmeni Sibel Özçam rehberliğinde, bölümde öğrenim gören 5 öğrencinin katılımıyla İtalya hareketliliği tamamlandı.

SIFIR ATIK VE GIDA DA İSRAFI ÖNLEMİ

Aynı zamanda eTwinning çevrimiçi portalında da yürütülen projede gıda sistemlerinin küresel ısınmaya etkisi, sıfır atık, gıda israfını önleme, sürdürülebilir gıda sistemleri, çevre dostu üretim yöntem ve tekniklerİ, kompost, tarladan-fabrikaya, fabrikadan-markete, marketten soframıza, karbon ayak izi, yerel ürünlerin tanınması ve tüketilmesi gibi süreçler incelenmekte ve web 2.0 araçları kullanılarak eğitim modülleri oluşturuluyor.

DÜNYA MUTFAĞI VE UYGULAMALARI

İtalya'nın Milazzo kentinde yer alan "R. Guttuso" lisesinin ev sahipliği yaptığı hareketliliğe, 5 ülkeden 27 öğretmen ve öğrenci katıldı. Hareketlilikte katılımcılar sürdürülebilir Akdeniz beslenme tarzını öğrendi. Gıda sürdürülebilirliği konusuyla ilgili olarak üretimin tamamen organik yapıldığı çiftlik gezilirken, Dünya mutfağı ve uygulamaları yerinde öğrenildi. Yabancı kültürler tanınmış, uluslararası kültür alışverişi yapılırken, Web 2.0 araçları kullanılarak "Cook book" (Tarif defteri) oluşturuldu, yabancı dilde iletişim kurma, özsaygı ve özgüven duyma becerileri geliştirildi.

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Kırıkkaleli öğrenciler İtalya’ya gitti
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