Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

Şehit Otal'ın 5. Zırhlı Tugay 1. Tank Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken 26 Temmuz 2022 tarihinde Suriye'nin Azez Cibrin üs bölgesinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca düzenlenen çok namlulu roketatarlı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Otal'ın Keskin ilçesinin Bozkurt Mahallesinde ikamet ettiği, bekar olup bir erkek kardeşinin olduğu belirtildi.