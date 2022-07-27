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Giriş Tarihi: 27.7.2022 08:47

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesi nüfusuna kayıtlı sözleşmeli er 24 yaşındaki Mert Otal'ın Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde şehit düştüğü bildirildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırıkkale'nin Keskin nüfusuna kayıtlı evladımız Tnk. Söz. Er Mert Otal, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yüce Türk milletine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Otal'ın 5. Zırhlı Tugay 1. Tank Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken 26 Temmuz 2022 tarihinde Suriye'nin Azez Cibrin üs bölgesinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca düzenlenen çok namlulu roketatarlı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Otal'ın Keskin ilçesinin Bozkurt Mahallesinde ikamet ettiği, bekar olup bir erkek kardeşinin olduğu belirtildi.

Şehit Otal'ın acı haberi babası Suat ve annesi Arzu'ya askeri personel tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan şehidin ailesinin bulunduğu eve ve sokağa da Türk bayrağı asıldı.

Şehit Otal'ın naaşı Kırıkkale merkez Nur camiinde kılınacak öğle namazdan sonra Keskin ilçesinde defnedilecek

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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
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