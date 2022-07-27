Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırıkkale'nin Keskin nüfusuna kayıtlı evladımız Tnk. Söz. Er Mert Otal, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yüce Türk milletine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Şehit Otal'ın 5. Zırhlı Tugay 1. Tank Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken 26 Temmuz 2022 tarihinde Suriye'nin Azez Cibrin üs bölgesinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca düzenlenen çok namlulu roketatarlı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.
Şehit Otal'ın Keskin ilçesinin Bozkurt Mahallesinde ikamet ettiği, bekar olup bir erkek kardeşinin olduğu belirtildi.