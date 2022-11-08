Kırılan camlardan atladılar, hayatlarını kurtardılar! Kaza yaşayanlar SABAH’a konuştu

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan bir yolcu otobüsü Ağrı'nın Tutak ilçesinde öğle saatlerinde bir 2 TIR ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 vatandaş hayatını kaybetti. 18 kişinin yaralı olarak kurtulduğu kazada iki kişi ağır yaralı olarak Erzurum'a sevk edilirken diğer yaralıların tedavisine ise devam ediliyor.

Olay sonrası Tutak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybedenlerle ilgili DNA karşılaştırılmaları yapılması için ailelerden örnekler alındı. Şuana kadar 6 kişinin ismi tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.