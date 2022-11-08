Kırılan camlardan atladılar, hayatlarını kurtardılar! Kaza yaşayanlar SABAH’a konuştu

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan bir yolcu otobüsü Ağrı'nın Tutak ilçesinde öğle saatlerinde bir 2 TIR ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 vatandaş hayatını kaybetti. 18 kişinin yaralı olarak kurtulduğu kazada iki kişi ağır yaralı olarak Erzurum'a sevk edilirken diğer yaralıların tedavisine ise devam ediliyor.
Olay sonrası Tutak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybedenlerle ilgili DNA karşılaştırılmaları yapılması için ailelerden örnekler alındı. Şuana kadar 6 kişinin ismi tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.
Camları kırarak kurtuldular
Van'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Duman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde derslerine gitmek için yola çıktı. Tutak'ta yaşanan kazada camdan atlayarak kurtulan Duman; "Otobüs bir anda TIR ile çarpıştı. O an bağırışlar koptu. Ön taraf alev almaya başladı. Hemen taşlarla camları kırdılar. Dışarıya kaçtık. Otobüsün koridorunda baygın olarak yatanlar vardı. Sonra ben şoka girmişim. Sonrasını hatırlamıyorum. Çok kötüydü" dedi.
Ağrı'ya gitmek üzere otobüse binen Mehmet Latif Işık ise otobüse alevlerden dolayı kimsenin yaklaşamadığını ve kırılan camlardan herkesin kaçtığını söyledi. Işık; "Aracın çarpması ile alev alması bir anda oldu. Ben orta koltuklardaydım. Hemen arkaya doğru kaçtım. Çocuklar ve kadınlar vardı. Dışarıdan taş attılar ve camları kırdılar. Arkadaki yolcular camlardan aşağı atlayarak kurtuldu. İçeride kalanları kurtarmak için kimse müdahale edemedi. Alev aldığı için kimse yaklaşamadı" diye konuştu.
'Kazaya karışan tanker yok'
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret eden Ağrı Valisi Osman Varol, ardından yaptığı açıklamada kazaya herhangi bir tankerin karışmadığını ve incelemelerin yapıldığını söyledi. Varol; "Maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Tutak ilçemizde bir yolcu otobüsü ve iki tane TIR aracının karıştığı, kazanın hemen ardından da bir yangının çıkması nedeni ile öncelikle çok yanlış bilgilere sebep oldu. Olaya karışmış herhangi bir tanker yok. Yangının başlamasının hemen ardından ekiplerimiz çok güçlü bir şekilde olaya müdahale ettiler. UMKE araçlarımız, 10 ambulansımız, AFAD ekiplerimiz ve hem Tutak Belediyemizin hem de çevre belediyelerin itfaiye ekipleri olaya güçlü bir şekilde müdahale ettiler ve bu müdahale sonrasında bizlerde ilin bütün yönetimi olarak olay yerine intikal ettik. Bu üzücü kazanın sonucunda maalesef 7 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca 18 vatandaşımız da yaralı. Bunlardan 11 kişi şu an Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde. 1 kişi Tutak ilçemizde devlet hastanesinde. 2 kişi Hamur ilçe devlet hastanemizde. 1 kişi Erzurum'a sevk edildi. 3 kişi ise Doğubayazıt'ta devlet hastanemizde. Erzurum'a sevk edilen yaralımız ve merkezdeki bir yaralımızın durumları ağır. Onların durumlarını da arkadaşlarımız yakinen takip etmektedir. Bahsettiğimiz gibi 7 vatandaşımızı da kaybettik " dedi.
Türkiye yasta
Olay sonrası tüm Türkiye'de Ağrı'da yaşanan kaza ile ilgili taziye mesajları yayımlandı. Sosyal Medyanın gündemi olan kazada, yolcu otobüsleri ile ilgili son yıllarda artan kazalara dikkat çekildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen otobüs kazalarında toplam 35 kişi hayatını kaybetmişti.