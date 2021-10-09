Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırılan PVC, küçük Erva’nın yaşamına mal oldu
Giriş Tarihi: 10.10.2021

Kırılan PVC, küçük Erva’nın yaşamına mal oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kırılan PVC, küçük Erva’nın yaşamına mal oldu
KONYA'NIN Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundaki PVC'nin kırılması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen 8 yaşındaki Erva Kavaklı hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Evlerinin kapalı balkonunda oyun oynayan Erva, yaslandığı PVC'nin kırılması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten hafriyat çuvalının üzerine düştü. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine dışarıya çıkanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Erva, kurtarılamadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırılan PVC, küçük Erva’nın yaşamına mal oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA