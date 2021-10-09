Kırılan PVC, küçük Erva’nın yaşamına mal oldu

KONYA
'NIN Beyşehir
ilçesinde evlerinin balkonundaki PVC'nin kırılması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen 8 yaşındaki Erva Kavaklı
hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Antalya Caddesi
üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Evlerinin kapalı balkonunda oyun oynayan Erva, yaslandığı PVC'nin kırılması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten hafriyat çuvalının üzerine düştü. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine dışarıya çıkanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Erva, kurtarılamadı.