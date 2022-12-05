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Giriş Tarihi: 5.12.2022 09:13

“Kırımızı Işık” infazına 8 gözaltı! Kar maskeleriyle öldürmüşlerdi…

İstanbul’da aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen bir kişiyi öldüren kar maskeli ve motosikletli iki saldırgan ve onlara yardım eden altı kişi yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Kırımızı Işık” infazına 8 gözaltı! Kar maskeleriyle öldürmüşlerdi…

Cinayetle sonuçlanan olay, 12 Kasım Cumartesi gecesi saat 23.40 sıralarında İstanbul'da yaşandı. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde Bayram D. isimli kişinin kullandığı araca kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırı düzenleyen motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan kaçtı. Bayram D. silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri inceleme başlattı. 8 kişinin silahlı saldırıya karıştığı tespit edildi. Amasya, Bursa ve Kırklareli'de düzenlenen operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren S.Ç. ve M.K.'nın da aralarında olduğu 8 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda beş adet ruhsatsız tabanca ve 68 mermi ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı. Diğer üç kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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“Kırımızı Işık” infazına 8 gözaltı! Kar maskeleriyle öldürmüşlerdi…
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