Kırkağaç’ta boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi

Kırkağaç'ın Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak'ta bir apartmanın 1. katında ikamet eden 85 yaşındaki Ulviye Eskici'den haber alamayan şehir dışındaki yakınları, mahalle muhtarı Mesut Ergüven'e ulaştı. Muhtar Ergüven ve yaşlı kadının yakınları kapıyı açarak içeri girdiler.
Ulviye Eskici'yi boynunda kan izi ile ölü olarak bulan Muhtar Mesut Ergüven ve beraberindekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Eskici'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından Ulviye Eskici ile aynı apartmanda oturan komşusu Tolga.K. (33) polis tarafından gözaltına alındı.