Kırklareli bayram namazı saati! 2022 Kırklareli’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı öncesinde belirlenen bayram namazı saatleri Diyanet ile yayımlandı. Türkiye'nin dört bir yanında camiler Müslümanları bekliyor olacak. Kırklareli bayram namazı vakti de sorgulananlar arasında. İşte, Diyanet ile Kırklareli bayram namazı saati 2022!
KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022
Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Kırklareli'de saat 06.21'de kılınacak.
Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 06.15
Ankara: 06.03
İzmir: 06.29
Eskişehir: 06.12
Konya: 06.09
Çanakkale: 06.28
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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.