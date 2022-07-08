Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli bayram namazı saati! 2022 Kırklareli’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 13:55

Kırklareli bayram namazı saati! 2022 Kırklareli’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kırklareli bayram namazı vakti için Diyanet namaz vakitlerine sistemine başvuruldu. Sabah namazına yakın bir vakitte eda edilen bayram namazı saatleri il il açıklandı. Şehrin sakinleri “Kırklareli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak” sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı namazı için geri sayım başladı. İşte, Kırklareli bayram namazı saati 2022…

Kırklareli bayram namazı saati! 2022 Kırklareli’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı öncesinde belirlenen bayram namazı saatleri Diyanet ile yayımlandı. Türkiye'nin dört bir yanında camiler Müslümanları bekliyor olacak. Kırklareli bayram namazı vakti de sorgulananlar arasında. İşte, Diyanet ile Kırklareli bayram namazı saati 2022!

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Kırklareli'de saat 06.21'de kılınacak.

Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 06.15

Ankara: 06.03

İzmir: 06.29

Eskişehir: 06.12

Konya: 06.09

Çanakkale: 06.28

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Kars bayram namazı saati! 2022 Kars’ta Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

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Kırklareli bayram namazı saati! 2022 Kırklareli’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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