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Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:59 Son Güncelleme: 18.11.2023 10:16

Kırklareli Emniyeti yakaladı… İnsan tacirlerine suçüstü…

Kırklareli Emniyeti; “Göçmen Kaçakçılığı” yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. 17 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alındı. “Göçmen Kaçakçılığı” 2 kişi tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kırklareli Emniyeti yakaladı… İnsan tacirlerine suçüstü…

"Göçmen Kaçakçılığı" suçu kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki farklı uygulama noktasında iki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçlardaki 6'sı Afganistan, 11'i Suriye uyruklu 17 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı.

"Göçmen Kaçakçılığı" yaparken Kırklareli Emniyeti tarafından suçüstü yakalanan araç şoförleri F.Y. ve C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardan birine farklı maddelerden ötürü toplamda 17 bin 537 lira idari para cezası kesildi. Düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli Emniyeti yakaladı… İnsan tacirlerine suçüstü…
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