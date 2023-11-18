Kırklareli Emniyeti yakaladı… İnsan tacirlerine suçüstü…

"Göçmen Kaçakçılığı" suçu kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki farklı uygulama noktasında iki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçlardaki 6'sı Afganistan, 11'i Suriye uyruklu 17 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı.
"Göçmen Kaçakçılığı" yaparken Kırklareli Emniyeti tarafından suçüstü yakalanan araç şoförleri F.Y. ve C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardan birine farklı maddelerden ötürü toplamda 17 bin 537 lira idari para cezası kesildi. Düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.