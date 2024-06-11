Kırklareli Emniyeti’nden duygulandıran program! Şehidi ve emanetlerini unutmadılar

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü; Şehit Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehadetinin birinci yılında; Kırklareli Hızır Bey Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Protokolü, şehidin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Şehit Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya dualarla yad edildi. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü; Şehit Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın emanetlerini de unutmadı. Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu; şehidin eşi Aslı Sarıkaya ve çocuklarını makamında ağırladı. Şehidin çocukları İl Emniyet Müdürü makamına oturdu ve fotoğraf çektirdi. Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nun yanı sıra Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik de şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Sinan Çamuroğlu, Hazım Aslancı ve Hüseyin Gedik, şehidin eşi ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.