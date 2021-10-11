Kırklareli ve Edirne’de vakalar arttı: ’İnsanlar koronayı unuttu’

'ARTIŞIN SEBEBİ REHAVET'



Esnaf Mücahit Emir, özellikle Edirne'deki vaka artışının rehavetten kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla erkekler sanki biraz daha rehavet içerisinde, kadınlar biraz daha dikkatli gibi. Mekanların da yeniden açılmasıyla, uzun süre evde kapalı kalan öğrenciler de kendilerini dışarı attı. Okullar da açılınca sanki herkes 'korona bitti' gibi algıladı. Mekanlar da tam teşekküllü açıldı ve herkes buralara hücum etti. Bunun da etkisi olmuştur. Bitti gibi düşünmeyip, temizliğimize, fiziksel mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları yapmadan bu artış bitmez."



'KAPALI MEKANLARDA VE ULAŞIMDA YOĞUNLUK ÇOK FAZLA'



Trakya Üniversitesi öğrencisi Burak Dal, toplu taşıma ve kapalı mekanlarda oluşan yoğunluğa dikkat çekerek "Ulaşım araçlarındaki sıkışıklık, araç yetersizliğinden kaynaklanıyor. Böyle giderse daha fazla artacak çünkü tedbirler yeterli değil. Ne kadar yapılsa da en basit örneğinden sosyal mesafe toplu taşımada bozuluyor, yeteri kadar uyulmuyor. Bunun yanında mesela maskeyle yemekhaneye giriyoruz ama çıkarıp dip dibe yemek yiyoruz. Vakaların artmasında kapalı mekanlardaki yoğunluğun büyük pay sahibi olduğunu düşünüyorum" dedi.