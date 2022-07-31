Kırklareli’de 88 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 3 minibüs içinde 86 Suriye uyruklu, 2 Yemen uyruklu olmak üzere yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığını belirlediği 4'ü Suriye uyruklu 7 şüpheliyi de gözaltına aldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 7 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.