Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü...
Giriş Tarihi: 7.12.2023 15:21

Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü...

Kırklareli'de çok acı bir olay yaşandı. Otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü Sebahattin Demircan öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA
Kırklareli’de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü...

Kaza, öğle saatlerinde Ürünlü köyü yakınlarında meydana geldi. Sebahattin G.'nin kullandığı 39 FD 461 plakalı otomobil ile Sebahattin Demircan yönetimindeki 39 ES 272 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüsün sürücüsü Sebahattin Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilde yaralanan sürücü Sebahattin G. ile eşi Nevin G., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA