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Giriş Tarihi: 6.7.2023 00:49

Kırklareli'nde 171 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan Türkiye'yi girdiği tespit edilen 171 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı

İHA
Kırklareli’nde 171 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 171 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarda kullanılan 5 araca ise el konuldu.

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Kırklareli'nde 171 düzensiz göçmen yakalandı
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