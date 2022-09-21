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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Kırklareli’nde ‘39 Kart’ kuyruğu

Kırklareli’nde ‘39 Kart’ kuyruğu
Kırklarelı'de de Toplu Ulaşım Sistemi'nde kullanılan indirimli '39 Kart' başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü önünde kart çıkarmak için kuyruk oluşturdu. Öğrenciler, '39 Kart' için istenen fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi gibi belgelerini tamamladıktan sonra Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gelerek kart başvurusu yapabiliyor. 4 gündür otobüs kartı almak için beklediğini söyleyen Berke Mertoğlu, "4 gündür buradayım otobüs kartı almak için. Üşengeçlik yaptığım için 4 gündür buradayım. Sıraya girip girip çıkıyorum. Sıra az kaldı ama bugün halledeceğiz" dedi. 2 gündür '39 Kart' almak için sıra beklediğini söyleyen Cenk Taçalan, "Uyuşukluğumdan kaynaklı 2 gündür sıradayım ve o yüzden de kart sırasına yetişemedim" şeklinde konuştu. İHA

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Kırklareli’nde ‘39 Kart’ kuyruğu
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