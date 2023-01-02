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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Kırklareli’nde cinayet

AA
Kırklareli’nde cinayet
Kırklareli Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta bir kişinin aracına bindiği sırada tüfekle vurulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri başından vurulan Ahmet Abak'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Abak'ın cenazesi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Abak'a bir otomobilden tüfekle ateş edildiğini tespit etti. Ekipler zanlının H.A. olduğunu belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Kırklareli’nde cinayet
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