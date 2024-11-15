Kırklareli’nde dehşet: Eşini baltayla öldürdü

Kırklareli'nde dün gece emniyet müdürlüğüne gelen Recep Ç. Tartıştığı eşi Ayşe Ç.'yi başına balta ile vurarak öldürdüğünü söyledi. Yaşanan olay sonrası 'pişman' olduğunu belirten Recep Ç., eşinin Pınar Mahallesinde birlikte yaşadıkları evde hareketsiz yattığını söyledi.Polis ekipleri Recep Ç.'nin itirafının ardından harekete geçti. Sağlık ekipleri ile olay yerine giden ekipler, Ayşe Ç.nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ayşe Ç.'nin başına aldığı balta darbesi sonucu öldüğünü tespit etti. Olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aysel Ç.'nin cansız bedeni 'kesin ölüm nedeninin' belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Eşini baltayla öldüren Recep Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Kırklareli Adliyesine sevk edildi. Çiftin evliliklerinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Recep Ç. İfadesinde "Şeker hastasıyım sinirlendim ve bu olay yaşandı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Çiftin iddiaya göre uzun yıllar İstanbul'da yaşadığı ve anlaşamadıkları için boşanma kararı aldıkları öğrenildi. Daha sonra çocukların araya girmesiyle, Kırklareli'ne taşınıp birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi. Ayşe Ç.'nin bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Kırklareli'nde toprağa verileceği belirtildi.