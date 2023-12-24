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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Kırklareli’nde karşıdan karşıya geçenlere araç çarptı: 2 ölü

AA
Kırklareli’nde karşıdan karşıya geçenlere araç çarptı: 2 ölü
Kırklareli'nde aracın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.
A.D. idaresindeki SUV tipi araç, Kızılcıkdere köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Ayaz ile Üzeyir Altun'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayaz ile Altun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü A.D. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Kırklareli’nde karşıdan karşıya geçenlere araç çarptı: 2 ölü
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