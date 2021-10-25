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Giriş Tarihi: 25.10.2021 20:32

Kırklareli'nde korkunç olay! Kaza tartışması cinayetle sonlandı

İHA
Kırklareli’nde korkunç olay! Kaza tartışması cinayetle sonlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgada darp edilen şahıs yaşamını yitirdi. Kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, E.G. idaresindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B.'nin kullandığı 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede 25 LK 650 plakalı araçta bulunan Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Karaca'nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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Kırklareli'nde korkunç olay! Kaza tartışması cinayetle sonlandı
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