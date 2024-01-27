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Giriş Tarihi: 27.1.2024 13:10

Kırklareli’nde “Suç” temizliği… 41 firari yakalandı…

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; farklı suçlara karışan ve aranan 41 firariyi yakaladı. Suç aleti dört ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kırklareli’nde “Suç” temizliği… 41 firari yakalandı…

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Polisleri; 5-22 Ocak 2024 tarihleri arasında suç aletlerinin ele geçirilmesi ve firari suçluların yakalanması için özel bir çalışma yaptı. Dereköy Yolu Tabyalar Mevkisi'nin üzerinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan S.T. isimli kişinin üzerinde bir ruhsatsız tabanca ve altı mermi ele geçirildi.

Bir araca ateş açarak zarar veren C.K., M.A., H.K. ve S.K. isimli dört kişi de yine Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dört suç ortağından 2'sinin üzerinde iki ruhsatsız tabanca bulundu. "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme" suçlarına karışan E.C., O.Ç. ve B.K. isimli üç kişi de yakalandı. Bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve incelemeye alındı.

33 FİRARİ YAKALANDI

Öte yandan Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri de aranan firari suçlulara yönelik özel bir çalışma yaptı. Geçmişte işledikleri farklı suçlardan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve aranan 33 firari suçlu, 25 günlük çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.

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Kırklareli’nde “Suç” temizliği… 41 firari yakalandı…
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