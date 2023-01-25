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Giriş Tarihi: 25.1.2023 18:49

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

AA
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 100 gram kenevir tohumu, 150 gram metamfetamin, 1000 kilitli poşet, 1 iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 15 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli yakalandı
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