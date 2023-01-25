Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 100 gram kenevir tohumu, 150 gram metamfetamin, 1000 kilitli poşet, 1 iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 15 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.