Kırklareli’ndeki yurt afetzedelere yuva oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun yurtları sıcak yuva haline geldi. Deprem nedeniyle kimi hatıralarını, kimi ise yakınlarını geride bırakmak zorunda kalan afetzedeler, yeniden bir hayat kurabilme umuduyla yabancısı olduğu şehirlere göç ediyor. Depremden etkilenen 11 ilden Kırklareli'ne gelen bazı afetzedeler, kentte kendileri için tahsis edilen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şemsettin Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşiyor. Doğup büyüdüğü memleketi Malatya'dan kilometrelerce uzağa göçerek yeni bir yolculuğa başlayan afetzede anne Öznur (37) ile Elfin Efra (10) ve Ecrin Efsa Taşbaşı da (13) yurda yerleşen ailelerden biri. Taşbaşı ailesi depremden kurtulduklarına şükrederek devletin kendilerine sağladığı imkanlara da minnet duyuyor. Öznur Taşbaşı, depremler nedeniyle çok büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi. Her iki depreme de evlerindeyken yakalandıklarını ifade eden Taşbaşı, "Kayıtlarımızı yaptırdıktan sonra yurda yerleştik, şu anda huzurumuz yerinde. 'Ne yapacağız belirsizliği' ortadan kayboldu. Burası ev gibi, yatak odası var, tuvaleti banyosu her şeyi oda içerisinde. Sabah, öğle, akşam sıcak yemek veriliyor. Kıyafetlerimizi de aldık, çocuklarım okullarına da başlayacak" diye konuştu. AA