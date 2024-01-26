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Giriş Tarihi: 26.1.2024 09:01

Kırklareli’ne yeni Sahil Güvenlik Tesisi… Açılışı Vali Ekici yaptı…

Kırklareli Emniyeti’nin “Göçmen Kaçakçılığı” suçunun önlenmesi adına yoğun mesai yaptığı Kırklareli’nde güvenliğe ve sınır hattına güç katacak yeni bir tesis açıldı. Beğendik Sahil Güvenlik Tesisleri’nin açılışı; Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve il protokolünün katılımıyla yapıldı. Söz konusu tesisle birlikte; Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı olarak Kırklareli il sınırı hattında görev yapan unsurlara destek verilecek.

Emir SOMER Emir SOMER
Kırklareli’ne yeni Sahil Güvenlik Tesisi… Açılışı Vali Ekici yaptı…

"İnsan Kaçakçıları" ve düzensiz kaçak göçmenlerin kaçış güzergahı olarak kullanmaya çalıştıkları ve Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri'nin "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu önleyebilmek adına yoğun ve başarılı çalışmalar yaptığı Kırklareli'nde yeni bir güvenlik tesisi açıldı. Karadeniz'e kıyısı bulunan Beğendik Sahil Güvenlik Tesisleri'nin açılışı; Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve il protokolünün katılımıyla yapıldı. Kırklareli'nin güvenliğine ve sınır hattına güç katacak olan söz konusu yeni tesisle birlikte; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı olarak Kırklareli il sınırı hattında görev yapan unsurlara destek verilecek.

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Kırklareli’ne yeni Sahil Güvenlik Tesisi… Açılışı Vali Ekici yaptı…
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