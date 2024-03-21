Kırkpınar 29 Ekim Kadınlarıyla buluştu... "İdeoloji tartışılsın, hizmet tartışılmasın istiyorlar"

Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, 29 Ekim Kadınları Derneği'ni ziyaret ederek, dernek üyesi kadınlarla buluştu. Seçime sayılı günler kala "Hizmet belediyeciliğine oy verin." çağrısında bulunan Kırkpınar'a dernek üyelerinden 'Sivil Toplum Yerleşkesi' talebi geldi.

"DERNEKLER BELEDİYE DESTEĞİ OLMAYINCA GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

Dernekçilik faaliyetlerinde birçok görev üstlendiğini anlatan Kırkpınar, "Dernekçilik emek ister. Ben de dernekçilik yaptım, birçok dernekte vazife aldım. Bu işler kolay değil, işin zahmeti maddi ve manevi hep 1-2 kişinin sırtına kalır. Bunu çok iyi anlıyorum. Bayraklımızda birçok dernek var. Ancak vatandaşlarımız bir kahvehaneyi aynı zamanda dernek olarak kullanıyorlar. Toplantı bittiği zaman tekrar kahvehane olarak dönüşüyor. Taziye olunca da kahvehane taziye evi oluyor. Bayraklımızda dernek çok, çünkü Anadolu'nun her yerinden gelen insan var. Dernekler kuruluyor ama belediyenin desteği olmayınca büyük güçlükler çekiyorlar." dedi.

"DERNEKLERE KİRA, MAKİNE VE İKRAM DESTEĞİ"

Dernekler için yerleşkenin yanı sıra kiradan bina yapımına, makine teçhizattan çay kahve ve temizlik işlerine varana dek belediye tarafından destek verileceğini belirten Kırkpınar, "Biz derneklerimize kira desteği vereceğiz. Kendi binasını yapmak isteyip, belli bir aşamaya gelmiş olanlara da destek vereceğiz. Bunların yanı sıra derneklerimizin bir kısmını da aynı çatı altında toplamak istiyoruz. Burada da belediye personelimizi görevlendirmeyi düşünüyoruz hem evraksal takip hem de temizlik, çay, kahve ihtiyaçlarını karşılamak, destek olmak amacındayız. Masa, sandalye, makine, fotokopi alanlarında da derneklerimize destek olacağız." ifadelerini kullandı.

"İDEOLOJİ TARTIŞILSIN İSTİYORLAR"

Bilal Kırkpınar, CHP'nin verdiği hiçbir vaadini yerine getirmediğini, aynı eylemi gerçekleştirerek farklı sonuç beklenemeyeceğini kaydederek, "Projelerimizi www.bilalkirkpinar.com sitemizden inceleyin ve yapamazsak bize hesabını sorun. Bugüne kadar birçok vaatte bulunmuşlar ama hiçbirini yapmamışlar. Çünkü 'Yapsak da yapmasak da bize oy verecekler' diyorlar. Onun için de ideoloji tartışılsın, hizmet tartışılmasın istiyorlar. Buna izin vermeyelim. Kendimize, ilçemize, çocuklarımızın geleceğine oy verelim. İlçemizde çocuklarımızın top oynayacağı sahaları yok. Çocuklarımız gençlerimiz için spor kompleksleri, trafik sorununun çözümü için her türlü alt geçit ve kavşaklar, yolların asfaltlanması, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kuracağımız sosyal marketten ücretsiz tüm ihtiyaçlarını temin etmesi, kaldırım ve yolların engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği düzende olması gibi birçok alanda yapacağımız belediyecilik hizmetlerini göz önünde bulundurmalarını istiyorum." diye konuştu.

"ENGELLİLERİMİZ VE YAŞLILARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Kırkpınar sözlerini şöyle tamamladı: "Engellilerimiz, yaşlılarımız kendi haline terk edilmiş. Hem engelsiz yaşam köyümüzle hem de yaş almış büyüklerimiz için bakım evleri ile engellilerimiz de yaş almışlarımız da kendi haline terk edilmiş olmayacaklar. Kuracağımız bu yerler ile 24 saat kalabilmenin yanı sıra sadece gündüz olarak da hizmet almalarını sağlayacağız. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız, kendi ailelerinden veya yakınlarından gerek engelli gerekse yaş almış tanıdıklarını güven içerisinde açacağımız bakım evlerine getirip, kendi işlerine gönül rahatlığıyla gidebilecekler. Engelli veya yaşlı vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak için ücretsiz ek ulaşım araçları koyacağız. Engelli çocukların da faydalanabileceği parklar yapacağız. Bir diğer konu da pazar yerlerimizin yağmur yağdığında su altında kalması. Pazar yerlerini kapalı halde soğuk, yağmur, çamurdan korunaklı, otoparkı olan, modern hallerde inşa edeceğiz. Mevcut olanları da kapalı hale getirip gerekli düzenlemeleri sağlayacağız. Biz pazaryerlerimizi de, taziye evlerimizi de, düğün salonlarımızı da çağın gereklerine uygun olarak inşa edeceğiz."