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Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:05 Son Güncelleme: 16.6.2022 10:05

Kırlangıç Adası Nerede? Kırlangıç Adası Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Kırlangıç Adası Nerede? Kırlangıç Adası Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Son dönemde yaz dizilerinin başlaması ile ön plana çıkan Kırlangıç Adası, merak konusu oldu. Türkiye’de çekilen diziler Kırlangıç Adası olarak bilinse de çekimler aslında İzmir Sığacık’ta yapılıyor. Doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan Kırlangıç Adaları pek çok insanın uğrak noktası oluyor. Peki, Kırlangıç Adası nerede? Kırlangıç Adası nereye bağlı ve nasıl gidilir?

Halodermiye ve Sakbos Adası olarak da bilinen Kırlangıç Adası, Şeytan Adaları'nın bir parçası olarak biliniyor. 129.6 km2 yüzölçümüne sahip olan adanın, nüfusu ise 2011 yılı itibari ile 2,750 olarak görülüyor. Adını sıkça duyuran Kırlangıç Adası, pek çok insanın ilgisini çekiyor. Kırlangıç adası nereye bağlı sorusu herkesin aklını kurcalıyor. Sizin için Kırlangıç Adası nerede, Kırlangıç Adası nereye bağlı ve nasıl gidilir gibi konuların yanıtlarını derledik. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kırlangıç Adası Nerede?

Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biri olarak yer alıyor. Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan ada aynı zamanda bir şehir ve belediye olarak biliniyor. Kırlangıç Adası, Ege Denizi'nde yer alıyor. Üstelik bu ada, Şeytan Adaları'nın da bir parçasıdır. Kırlangıç Belediyesi, Kırlangıç adası dışında; İblislik, Güvercin, Biber, Keçi, İskandil, Adelfoi ve Psathoura adalarını da içerisinde barındırıyor.

Kırlangıç Adasına Nasıl Gidilir?

Kırlangıç Adası'nı ziyaret etmek istiyorsanız, gidebileceğiniz iki alternatif yol bulunuyor. Yunanistan'a gidip, ülkeyi ziyaret ederek gezebilir ve Kırlangıç Adası'nı ziyaret edebilirsiniz. Öte yandan dilerseniz diğer Yunan Adaları'na gidildiği şekilde deniz yolunu tercih edebilirsiniz.

Eskiden günübirlik Yunan Adaları seyahatlerinde vize şartı bulunmuyor olsa da günümüzde bordo pasaport sahiplerine vize alma zorunluluğu getirildi. Bu nedenle Kırlangıç Adası'nı ziyaret etmek istiyorsanız pasaport ve vize almanı gerekiyor. Sadece umuma mahsus pasaport dışındaki hizmet, hususi ve diplomatik pasaportlarda vize şartı aranmıyor.

Yunan Adaları'nı gezmek için kısa süreli kapı vizesi ya da Schengen vizesi alabilirsiniz. Kısa süreli kapı vizesi aldığınız zaman Yunan Adaları dışında başka bir Schengen bölgesine geçemiyorsunuz. Bu hususa dayanarak tatil ve ziyaret planınızı yapabilirsiniz.

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Kırlangıç Adası Nerede? Kırlangıç Adası Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?
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