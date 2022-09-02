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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Kırmızı akan Ayamama için İSKİ’ye inceleme

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kırmızı akan Ayamama için İSKİ’ye inceleme
Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı renkte akmaya başladı. Daha önce de yeşil ve mavi renkte aktığı için gündeme gelen derede, sudaki renk değişiminin, kaçak atıklardan kaynaklandığı değerlendiriliyordu. Son olarak derenin kırmızı renkte akması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti ve İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yapıldı. Ekipler arıtma tesisi çıkışından Ayamama Deresi'ne deşarj edilen atık sulardan, analiz için numune aldı. Alınan numunelerin analiz sonuçlarında standartlara aykırı bir durum olması halinde, İSKİ'ye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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Kırmızı akan Ayamama için İSKİ’ye inceleme
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