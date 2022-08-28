Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Kasten Öldürme" suçundan uluslararası düzeyde ve Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan Bulgaristan uyruklu I.H.D.'yi (31) Beylikdüzü İlçesi'nde yakaladı.

"Kırmızı Bülten" ile aranıyordu, Beylikdüzü'nde yakalandı | Video

Polonya adli makamlarınca Interpol'den iadesi talep edilen I.H.D.'nin ülkemize Edirne-Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı yoluyla giriş yaptığı ve kendisine yardım eden A.Z.M. (24) isimli kişiyle sürekli olarak iletişimde olduğu belirlendi.







A.Z.M. de Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi'nde yine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. I.H.D.'nin yanında bulunan pasaportta kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın kısmen yırtık olduğu, pasaportun başka birisine ait olduğu ve sadece pasaporttaki fotoğrafın I.H.D.'ye ait olduğu tespit edildi.