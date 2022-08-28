Haberler Yaşam Haberleri “Kırmızı Bülten” ile aranıyordu… Beylikdüzü‘nde yakalandı
Giriş Tarihi: 28.8.2022 09:41 Son Güncelleme: 28.8.2022 10:03

“Kırmızı Bülten” ile aranıyordu… Beylikdüzü‘nde yakalandı

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından “Kasten Öldürme” suçundan ötürü “Kırmız Bülten” ile aranan Bulgaristan uyruklu bir katil zanlısı, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından sahte pasaportla yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Kırmızı Bülten” ile aranıyordu… Beylikdüzü‘nde yakalandı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Kasten Öldürme" suçundan uluslararası düzeyde ve Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan Bulgaristan uyruklu I.H.D.'yi (31) Beylikdüzü İlçesi'nde yakaladı.

"Kırmızı Bülten" ile aranıyordu, Beylikdüzü'nde yakalandı | Video

Polonya adli makamlarınca Interpol'den iadesi talep edilen I.H.D.'nin ülkemize Edirne-Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı yoluyla giriş yaptığı ve kendisine yardım eden A.Z.M. (24) isimli kişiyle sürekli olarak iletişimde olduğu belirlendi.



A.Z.M. de Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi'nde yine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. I.H.D.'nin yanında bulunan pasaportta kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın kısmen yırtık olduğu, pasaportun başka birisine ait olduğu ve sadece pasaporttaki fotoğrafın I.H.D.'ye ait olduğu tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı: Yeni görüntüler...
Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatiplilere ne dedi? Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir, neden hapse girdi, cezası ne kadar?
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
Emekli promosyonu bankalarda 9 bin TL'ye ulaşıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar veriyorlar?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Binlerce vatandaş heyecanla bekliyor! Yusufeli taşınıyor
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Projeden tabi ki vazgeçmedik...
TRT’nin ‘Şanslı’ spikeri yakalandı
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022 - ÖSYM ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?
Füsun Günuğur kimdir, neden öldü? Ferhunde Hanımlar’ın Firdevs’i Füsun Günuğur kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler
ARKADAŞINA GÖNDER
“Kırmızı Bülten” ile aranıyordu… Beylikdüzü‘nde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA