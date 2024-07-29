Kırmızı bültenle aranan 3 azılı suçlu yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama suçlarına karıştıktan sonra İsveç ve Karadağ tarafından haklarında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılan 3 azılı suçlu İstanbul ve Bodrum'da yapılan operasyonlarla yakalandı.İsveç tarafından çıkarılan bültenle aranan, sahte isim ve kimlikle ülkeye giriş yaptığı tespit edilen "Alexander Gustafsson" Beşiktaş'ta yakalandı. Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Dragan Pavlicevic ise Avcılar'da yakalandı. Zanlının Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda'daki 2 farklı suç örgütü üyeleriyle birlikte 2 ton 470 kilogram kokain sevkiyatı yaptığı belirtildi. İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevski de Bodrum'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin Türkiye'ye "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi.Operasyonu yapan Emniyet Birimlerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" dedi.