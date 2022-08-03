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Giriş Tarihi: 3.8.2022 13:09

Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı Gürcistan’da yakalandı

Aksaray’da 14 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenip dava açılan, duruşmalara gelmeyince hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Can Emrah S. Gürcistan’da yakalandı. Sanığın Türkiye’ye iadesi için Adalet Bakanlığı talepte bulundu.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı Gürcistan’da yakalandı

A.S., ikinci evliliğini yaptığı eşi Can Emrah S.'nin, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk evliliğinden kızı E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Kasım 2020'de polise bildirdi. Anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka şehire yerleşti. Psikolog gözetiminde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Gözaltına alınan Can Emrah S., iddiaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME BAŞKANI DAVADAN ÇEKİLDİ

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel'in, iddianamenin kabulüyle birlikte sanığın tutuklanmasına ilişkin talebini reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak sanığın kaçma şüphesi olduğunu ve yurt dışına çıktığı yönünde bilgiler aldıklarını beyan ederek, tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, bu talebi de reddetti. Avukat Şenel, bunun üzerine sosyal medya hesabından, Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin kanuna aykırı hareket ederek, suç işledikleri yönünde paylaşım yaptı. Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bunun üzerine davadan çekildi ve avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Şenel, Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Yargı görevi yapanı etkileme ve hedef gösterme' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDI, GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Mahkeme başkanının değişmesinin ardından yargılamayı sürdüren Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen Can Emrah S. hakkında, 5 Ocak 2021'de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı infaz edilemeyen sanık hakkında bu kez kırmızı bülten çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan sanık, geçen hafta Gürcistan'da yakalandı. Sanığın yakalanmasının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile Adalet Bakanlığı, Gürcistan'dan iadesini istedi.

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Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı Gürcistan’da yakalandı
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