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Giriş Tarihi: 13.4.2024

Kırmızı bültenle aranan dolandırıcı yakalandı

Emir SOMER Emir SOMER
Kırmızı bültenle aranan dolandırıcı yakalandı
Emniyet ekipleri, İstanbul Güngören'deki alışveriş merkezi önünde şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi durdurdu. Şahsın; Özbekistan uyruklu Eldar A. (36) olduğu ve ülkemize 3 ayrı karardan ötürü giriş yasağı bulunduğu, kaçak olduğu ve Özbekistan resmi makamlarının talebi üzerine Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıktı. "Dolandırıcılık" suçlarından hakkında uluslararası yakalama kararı olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan Eldar A., sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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Kırmızı bültenle aranan dolandırıcı yakalandı
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