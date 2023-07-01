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Giriş Tarihi: 1.7.2023 14:02 Son Güncelleme: 1.7.2023 14:20

Kırmızı Bültenle aranan firarileri İstanbul Emniyeti yakaladı… 7’si tutuklandı…

İstanbul’da aralarında Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 2 firarinin de olduğu 8 kişi operasyonla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kırmızı Bültenle aranan firarileri İstanbul Emniyeti yakaladı… 7’si tutuklandı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 13 Haziran Salı günü düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanamayan İ.B.'nin kaçak yollarla yurt dışına kaçırılacağını belirledi ve operasyon düzenledi.

İ.B. ve ona yardım yataktık eden ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile aranan yabancı uyruklu 2 firari yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonunu toplamında 8 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi İ.B.'nin de aralarında yer aldığı 7 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bir kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kırmızı Bültenle aranan firarileri İstanbul Emniyeti yakaladı… 7’si tutuklandı…
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