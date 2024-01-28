Kırmızı bültenle aranan Iraklı 6 şüpheli Adana’da yakalandı

İnterpol tarafından kırımız bültenle aranılan terör örgütü DEAŞ üyesi 6 Iraklı şüpheli Adana'da yakalandı. Sorgusu tamamlanan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü sınır dışı edildi.

DEAŞ ADINA ÇATIŞTILAR

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, yaptıkları ortak çalışma sonucunda, daha önce terör örgütü DEAŞ üyesi olarak Suriye ve Irak'ta çatışmalara katılan 6 Iraklının kaçak yollarla Adana'ya geldiğini belirledi.

4 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 6 Iraklı, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, adreslerde ele geçirilen dijital malzemelerde inceleme yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.B. ve A.S.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 zanlı sınır dışı edildi.