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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Kırmızı bültenle aranıyordu Ayvacık’ta kafeslendi

Dünyanın birçok ülkesine seks işçisi sağladığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Madame Claude’ lakaplı Nilufar Mirxanova, Çanakkale’de yakalandı

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Kırmızı bültenle aranıyordu Ayvacık’ta kafeslendi
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat timleri, dünyanın birçok ülkesindeki genelevlere seks işçisi temin ettiği gerekçesiyle uzun süredir Interpol tarafından "Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak" suçundan kırmızı bülten aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde yaşadığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova'nın Türkiye bağlantılarını da tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu Mirxanova,'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu bir çok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı belirlendi. Mirxanova'nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.



LAKABI "MADAME CLAUDE"
Polis ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda "Madame Claude" lakaplı Nilufar Mirxanova'yı önceki gün evinde gözaltına aldı. Mirxanova'nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı'nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı M.Ş., hâlâ yaşananlara inanamadığını belirterek "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı " dedi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilen Nilufar Mirxanova, Özbekistan'a gönderildi.

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Kırmızı bültenle aranıyordu Ayvacık’ta kafeslendi
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